Motosiklet kazasında ölen Berkay, babasıyla aynı kaderi paylaştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletiyle bariyerlere çarpan Berkay Mehmet Gülaydın (21) hayatını kaybetti. Berkay'ın babasının da 11 yıl önce motosiklet kazasında öldüğü öğrenildi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Ilıca Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Berkay Mehmet Gülaydın'ın kontrolünü yitirdiği 07 CAE 390 plakalı motosiklet, yolun sağındaki bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Gülaydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Berkay Mehmet Gülaydın'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Öte yandan Berkay'ın babası İsmail Gülaydın'ın da 2014 yılında Çolaklı Mahallesi'nde motosiklet kazasında ağır yaralandığı, 1 yıldan uzun süre yoğun bakımda kaldığı, ardından yaşamını yitirdiği öğrenildi. Berkay Mehmet Gülaydın'ın 3 ay önce de başka bir motosikletle kaza yaptığı ve kolunu kırdığı belirtildi.

(DHA)