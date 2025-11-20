HABER

Motosiklet sürücülerinin tehlikeli ‘eğitim pisti' alanı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde motosiklet sürücü adaylarının eğitim gördüğü noktanın şantiye, alanının yanında olması, iş makineleri ve kamyonların da eğitim alanına girmesi kursiyerleri tedirgin ediyor. Motosiklet sürücü adayları, yerlerin de çamur olduğunu, alanda zor motosiklet kullandıklarını belirtiyor.

İlçenin Karapınar Mahallesi 1183 Nolu Sokak'ta yaklaşık 5 yıldır motosiklet sürücü adayları için kullanılan eğitim alanı için bulunan geçici Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı, pistin yan tarafında inşaat başlayınca kaldırıldı. Bunun üzerine bir süre önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bilgi verildi ve alan aktif yol oldu. Ancak eğitimlerin devam ettiği alanın yan tarafında yapılan inşaatlar, pist zemininin çamur olmasına neden olurken, bölgedeki iş makineleri ve kamyonlar ise tehlike oluşturabiliyor.

"BURASI BİZİM İÇİN SIKINTILI VE TEHLİKELİ BİR ALAN"

Motosiklet sürücü adayı Selma Kaldırım, "Burada motosiklet sürmeyi öğreniyoruz ama bizim için sıkıntılı bir alan. Burada şantiye var, kamyon ve kepçelerin olması, yolun çamur ve çakıllı olması bizi engelliyor, sürekli düşebiliyoruz. O yüzden biz buranın taşınmasını talep ediyoruz. Şu anda burası kesinlikle uygun değil. Motosiklet kullanırken kamyon ve kepçelerden kaçmaya çalıştığımız da oluyor. Hepimiz acemiyiz, büyük bir kaza da olabilir. Düşen adaylarımız oldu, 2 gün önce ben de düştüm" dedi.

Konuyla ilgili olarak Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe'nin kurs yetkililerine yeni bir eğitim alanı konusunda söz verdiğini ancak şuan için bir gelişme olmadığını iddia eden Kaldırım, "Yaklaşık 6 aydır ilgilenilmemiş ve böyle kalmış. O nedenle biz de Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in konuya el atarsa daha güzel olacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"RİSKLİ BİR ALAN, MOTOSİKLET KULLANMAMIZ ZORLAŞIYOR"

Motosiklet sürücü adayı Kürşat Kutlu da "Yerler çok çamur ve balçık. Bu nedenle riski bir alan. Burada rahat sürüş yapamıyoruz, bu durumdan çok şikayetçiyiz. Burada dönmemiz ve motosiklet kullanmamız zorlaşıyor. Düzgün bir sürüş yapamıyoruz" ifadelerine yer verdi.

