HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde U dönüşü yapmak isteyen otomobilin motosiklete çarpması sonrası motosiklet ve sürücüsü metrelerce savrularak park halindeki aracın altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 45 HA 2401 plakalı otomobil U dönüşü yapmak istediği sırada kendi şeridinde ilerleyen Yusuf Talha Alan idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet ve sürücü Yusuf Talha Alan metrelerce ilerde park halinde bulunan başka bir aracın altına girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan motosiklet sürücüsü Yusuf Talha Alan, hastaneye kaldırıldı.

Alan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, yaşanan kaza çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde 45 HA 2401 plakalı aracın U dönüşü yapmak isterken motosiklete çarpması ve motosikletin yolda sürüklenerek başka bir aracın altına girmesi yer aldı. Kazayı gören çevredekiler de olay yerine gelerek sürücü Alan'a yardım etmesi dikkat çekti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.