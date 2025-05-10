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Motosiklet üzerinde bin 100 kaçak sigara ele geçirildi

Eskişehir'de jandarma ekipleri, motosiklet üzerinde bin 100 paket bandrolsüz sigara ele geçirdi.

Motosiklet üzerinde bin 100 kaçak sigara ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tepebaşı İlçesi'nde 1 şüpheli şahsın yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak sigaraları müşteri buldukça sattığı öğrenildi. Konuyla ilgili jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışması sonucunda; şüpheli şahsa ait olduğu tespit edilen motosiklette yapılan aramada muhtelif markalara ait bin 100 paket faturasız ve bandrolsüz sigara ele geçirildi. Şahıs hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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