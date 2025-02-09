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  4. Motosiklet üzerinde canlarını hiçe saydılar! Ehliyetsiz sürücülere rekor ceza: O anlar saniye saniye kaydedildi

Motosiklet üzerinde canlarını hiçe saydılar! Ehliyetsiz sürücülere rekor ceza: O anlar saniye saniye kaydedildi

09.02.2025 11:34
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
09.02.2025 11:34
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Kahramanmaraş’ta motosiklet üzerinde akrobatik hareket yapan ve ehliyeti de bulunmayan sürücüler yürekleri ağza getirdi. Polisler ehliyetsiz sürücülere rekor ceza yağdırdı.

Edinilen bilgiye göre, iki motosiklet sürücüsü Onikişubat ilçesi Necmettin Erbakan Bulvarında trafikte tehlikeli hareketler yaptı. Trafik ekipleri tarafından durdurulan sürücülerin belgelerinin olmadığı öğrenildi.

TOPLAMDA 41 BİN 490 TL CEZA

Sürücülere, ehliyetsiz araç kullanmadan 18 bin 678 TL, akrobatik hareket yapmaktan 2 bin 167 TL olmak üzere toplamda 20 bin 845 TL cezai işlem uygulandı. Her iki sürücünün toplam cezası ise 41 bin 690 TL olarak belirlendi.

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SÜRÜCÜLERİN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATTILAR

Trafik ekipleri, denetimlerin devam edeceğini ve trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekerek, bu tür ihlallerin hem sürücülerin hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliğini tehlikeye attığını ifade etti.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Ceza Ehliyet motosiklet motosiklet sürücüsü
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