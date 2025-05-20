HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Motosikletin çarptığı babaanne öldü, torunu ağır yaralandı

Düzce’de, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada motosikletin çarptığı babaanne Fatma Küpküç (60) yaşamını yitirdi, torunu Egemen Küpküç (7) ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsü ise hafif yaralandı.

Motosikletin çarptığı babaanne öldü, torunu ağır yaralandı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Akçakoca yolunun Karaca Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Düzce istikametine gitmekte olan İran uyruklu Salar Zare Glahecheh yönetimindeki 81 MA 0082 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Küpküç ve torunu Egemen Küpküç’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle babaanne ve torunu yola savruldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Fatma Küpküç’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan torunu Egemen Küpküç ve hafif yaralanan motosiklet sürücüsü ise sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Fatma Küpküç’ün cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SON DAKİKA | AB, İsrail'e ticari imtiyazlar tanıyan Ortaklık Anlaşmasını gözden geçirecekSON DAKİKA | AB, İsrail'e ticari imtiyazlar tanıyan Ortaklık Anlaşmasını gözden geçirecek
İçişleri Bakanlığından o iddialara yalanlama!İçişleri Bakanlığından o iddialara yalanlama!

Anahtar Kelimeler:
Düzce motosiklet kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ve sonunda resmileşiyor... Trabzonspor, Başakşehir derken Arda Turan Ukrayna yolcusu!

Ve sonunda resmileşiyor... Trabzonspor, Başakşehir derken Arda Turan Ukrayna yolcusu!

Karar verildi... Piyasadan toplatılıyor! Yasak geldi

Karar verildi... Piyasadan toplatılıyor! Yasak geldi

Yer: İstanbul! Öğretmeni böyle görüntülediler, hem dövdü hem hakaret etti: "Pisliksin"

Yer: İstanbul! Öğretmeni böyle görüntülediler, hem dövdü hem hakaret etti: "Pisliksin"

Kadın, Türk bayrağını yakmak isteyen adama engel oldu

Kadın, Türk bayrağını yakmak isteyen adama engel oldu

Uykusundan dayanılmaz öksürükle uyandı, aynaya bakınca şok oldu!

Uykusundan dayanılmaz öksürükle uyandı, aynaya bakınca şok oldu!

Katliama kayıtsız kalmadılar! Kritik 'İsrail' hamlesi

Katliama kayıtsız kalmadılar! Kritik 'İsrail' hamlesi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.