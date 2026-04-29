Motosikletin otomobille çarpıştığı kaza kamerada: 1 yaralı

Kaza, Valide Sultan Mahallesi Kazım Karabekir Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dönüş yapmakta olan A.Y. idaresindeki otomobile S.B.’nin kullandığı motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak savrulan motosiklet park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü S.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, dönüş yapmakta olan otomobile motosikletin çarptığı anlar görülüyor. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

