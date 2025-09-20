HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Motosikletiyle domuza çarpan genç hayatını kaybetti

Tokat’ın Pazar ilçesinde motosikletiyle yaban domuzuna çarpan genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Motosikletiyle domuza çarpan genç hayatını kaybetti

İddiaya göre, Doğançalı köyünden Pazar ilçesine seyir halinde olan Bekir Can Mutlu (20), aniden önüne çıkan yaban domuzuna çarptı. Yerde hareketsiz şekilde bulunan genci fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mutlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

ASKERE GİTME HAZIRLIĞI YAPIYORDU

Mutlu’nun cenazesi Doğançalı köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Ayrıca Gönül ve Ahmet Mutlu çiftinin 4 çocuğundan biri olan Mutlu’nun Kütahya’da askerlik görevine başlamak üzere bir hafta içinde birliğine teslim olmaya hazırlandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Destici: "Nükleer silahınız yoksa caydırıcılığınız da yoktur"Destici: "Nükleer silahınız yoksa caydırıcılığınız da yoktur"
47 suç kaydı bulunan şahıs Soma gişelerinde yakalandı47 suç kaydı bulunan şahıs Soma gişelerinde yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Tokat motosiklet kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.