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Motosikletle geldiler villaya el bombası attılar... Kameraya böyle yansıdı

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Mustafa Fidan

İstanbul Sarıyer'de yer alan villaların yer aldığı siteye, motosikletle gelen iki saldırgan tarafından el bombası atıldı. Villanın hasar aldığı el bombalı saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, dün saat 03.45 sıralarında Ferahevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede bulunan villaların olduğu sitenin önüne motosikletle gelen kasklı 2 saldırgan bir süre çevrede dolaştı. Ardından harekete geçen saldırganlardan biri villanın bahçesine el bombası attı. Bombanın bahçede patlaması sonucu villaların camları kırıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken villalarda hasar meydana geldi. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis ekiplerinin saldırganları yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer bomba saldırı villa
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