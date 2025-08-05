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Motosikletle kaza geçirdi! 'Bugün öleceğiz' diyerek sosyal medyadan paylaşınca kurtarıldı

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Adana'da iki arkadaş gece saatlerinde bindikleri motosikletle kaza geçirdi. Yaralılardan biri yardım çağrısında bulunarak o anları sosyal medyadan paylaştı. Video çeken kazazede, "Çocukluğumun geçtiği adamla sanırım bugün de öleceğiz. Biz büyük bir kaza geçirdik. Şu an bize kimse yardım etmiyor. Allah'ını seven bize yardım etsin." ifadelerinden sonra kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletiyle kaza yapan Atakan E., yaralı halde çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak yardım istedi. Atakan E. ve yanındaki arkadaşı, yardıma gelenler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Motosikletle kaza geçirdi! Bugün öleceğiz diyerek sosyal medyadan paylaşınca kurtarıldı 1

"BUGÜN ÖLECEĞİZ"

Kaza, gece saatlerinde Kozan Ergenuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Yanındaki arkadaşıyla motosikletine binen Atakan E., bir süre sonra kaza yaptı. Yaralı Atakan E., cep telefonuyla çektiği videoda "Çocukluğumun geçtiği adamla sanırım bugün de öleceğiz. Biz büyük bir kaza geçirdik. Şu an bize kimse yardım etmiyor. Allah'ını seven bize yardım etsin. Biz yolda kaldık" diyerek sosyal medya hesabında paylaştı.

Motosikletle kaza geçirdi! Bugün öleceğiz diyerek sosyal medyadan paylaşınca kurtarıldı 2

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazada yaralanan Atakan E. ve yanındaki arkadaşı, yardıma gelen vatandaşlarca hastaneye kaldırıldı.

Motosikletle kaza geçirdi! Bugün öleceğiz diyerek sosyal medyadan paylaşınca kurtarıldı 3

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana motosiklet kaza
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