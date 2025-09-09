HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Motosikletle okula giden öğrenciler kaza yaptı! Durumları ağır

Aksaray'da 2 lise öğrencisi okula gitmek için bindikleri motosikletle kaza geçirdi. Kazada 2 lise öğrencisi ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Motosikletle okula giden öğrenciler kaza yaptı! Durumları ağır

Kaza, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Güzelyurt Çok Programlı Anadolu Lisesinde okuyan R.G. (15) ve M.S. (15) okula gitmek için motosiklete bindi. M.S.'nin kullandığı plakasız motosikletle Güzelyurt meydanından Aksaray yolu istikametine giderken sürücünün viraja hızlı girmesi ve önüne aniden araç çıkması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Motosikletle okula giden öğrenciler kaza yaptı! Durumları ağır 1

ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK DURUMLARI AĞIR

Araca çarpmamak için direksiyonu kıran M.S. motosikletin kontrolden çıkması sonucu yol kenarında bulunan elektrik trafosuna çarptı. Motosikletin hurdaya döndüğü kazada sürücü ve arkasındaki arkadaşı ağır yaralandı. Kazayı gören ilçe sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralı çocuklara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, daha sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan lise öğrencisi çocukların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güney Kore’de bir ilk: Yapay zekâ, kayıp kişiyi sadece 3 saatte buldu!Güney Kore’de bir ilk: Yapay zekâ, kayıp kişiyi sadece 3 saatte buldu!
Posof’ta trafik kazası: 3 yaralıPosof’ta trafik kazası: 3 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Aksaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
4 yaşındaki Berra Dizi’nin ölümünde ihmaller zinciri!

4 yaşındaki Berra Dizi’nin ölümünde ihmaller zinciri!

Ünlü mankene sosyal medyada tepki yağıyor

Ünlü mankene sosyal medyada tepki yağıyor

Somer Şef'in iş teklifi göründüğü gibi çıkmadı! Reddetti

Somer Şef'in iş teklifi göründüğü gibi çıkmadı! Reddetti

CHP lideri Özel Taksim'de esti gürledi: Kardeşim olsa affetmem!

CHP lideri Özel Taksim'de esti gürledi: Kardeşim olsa affetmem!

7 yaşında kod yazmayı öğrendi, 18 yaşında milyoner oldu!

7 yaşında kod yazmayı öğrendi, 18 yaşında milyoner oldu!

Polis katili işte böyle yetişmiş!

Polis katili işte böyle yetişmiş!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.