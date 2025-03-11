Motosikletli şahsın skandal hareketi cezasız kalmadı! Bakan Yerlikaya duyurdu:

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde M.U. isimli şahsın skandal hareketi üzerine harekete geçildi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı “Kasten Yaralamaya Teşebbüs"ten soruşturma başlattı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olayla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetimi esnasında; M.U. isimli şahsın, aynı güzergahta bulunan iki ayrı kontrol noktasında trafik ekiplerimizin “Dur” ihtarına uymayarak, motosikletini Jandarma Personelimizin üzerine sürüp kaçması üzerine; Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu M.U. isimli şahıs yakalandı ve Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca "Kasten Yaralamaya Teşebbüs" suçundan hakkında soruşturma başlatıldı."

Yerlikaya şahsa idari para cezası uygulandığını da belirtti.

Öte yandan motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik yeni düzenlemeleri Bakan Yerlikaya'nın yarın saat 14.00’te istanbul Motobike Fuarında açıklayacağı duyuruldu.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır