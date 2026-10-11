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MSB acı haberi duyurdu! Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 1 askerimizin şehit olduğu bildirildi. Açıklamada, "Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş görev esnasında rahatsızlanarak hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11 Ekim’de şehit olmuştur" denildi.

MSB acı haberi duyurdu! Bir asker şehit oldu
Melih Kadir Yılmaz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), görevi sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş'in kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş, görev esnasında rahatsızlanarak hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11 Ekim 2026 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
şehit Milli Savunma Bakanlığı
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