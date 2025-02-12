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  4. MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

12.02.2025 11:27
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada, 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz."

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
pkk terörist Irak msb
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