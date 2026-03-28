MSB duyurdu: Karadeniz'de 275 şüpheli cisim, SAS Timlerince imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada 26 Mart 2022 tarihinden itibaren keşif-gözetleme, karakol ve tespit edilen mayın/İDA/İHA/buluntu mühimmatların etkisiz hale getirilmesi görevlerine kesintisiz devam edildiği belirtilerek, "Bu kapsamda; toplam 275 şüpheli cisim tespit edilmiş, şüpheli cisimlerden 10 adedi mayın, 8 adedi kamikaze İHA ve 11 adedi de kamikaze İDA olarak teşhis edilmiş, teşhis edilen şüpheli cisimler SAS Timlerince başarılı bir şekilde imha edilmiştir" denildi.

Devrim Karadağ

Son dakika haberi: MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından Karadeniz'de yürütülmekte olan harekat ve tedbirler kapsamında, Rusya Federasyonu-Ukrayna Savaşı'nın başlamasını müteakip 26 Mart 2022 tarihinden itibaren keşif-gözetleme, karakol ve tespit edilen mayın/İDA/İHA/buluntu mühimmatların etkisiz hale getirilmesi görevlerine kesintisiz devam edilmektedir.

Bu kapsamda; toplam 275 şüpheli cisim tespit edilmiş, şüpheli cisimlerden 10 adedi mayın, 8 adedi kamikaze İHA ve 11 adedi de kamikaze İDA olarak teşhis edilmiş, teşhis edilen şüpheli cisimler SAS Timlerince başarılı bir şekilde imha edilmiştir."

Anahtar Kelimeler:
Karadeniz son dakika msb
