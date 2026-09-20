MSB heyeti İngiltere'de Eurofighter bakım tesislerini inceledi

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Türk Hava Kuvvetlerinin modernizasyon çalışmaları kapsamında, İngiltere ile yürütülen tedarik projesi çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, paylaşımda Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçak Bakım Çalışma Grubu ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğünden oluşan uzman personelin katılımıyla, 15-17 Eylül arasında Kraliyet Hava Kuvvetleri Coningsby Hava Üssü'ndeki uçak bakım tesislerinde inceleme yapıldığı belirtildi.



Paylaşımda, gerçekleştirilen bu stratejik ziyaretin, bakım-idame süreçlerinin planlanması, teknik altyapı uyumu ve ortak iş birliğinin güçlendirilmesi yolunda önemli bir adım olduğu kaydedildi.



Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır