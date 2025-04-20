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MSB sosyal medyasından duyurdu! 23 gemi 23 Nisan'da ziyarete açılıyor

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medyasından duyurdu. 23 Nisan'da 23 gemi, 23 farklı limanda halkın ziyaretine açılıyor. İşte o detaylar...

MSB sosyal medyasından duyurdu! 23 gemi 23 Nisan'da ziyarete açılıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 23 gemi, 23 farklı limanda halkın ziyaretine açılacak.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, gemiler 23 Nisan günü saat 10.00-17.00 arasında limanlarda ziyaret edilebilecek.

Ziyarete açık olacak gemilerin bulunduğu limanlar ise şunlar:

"Samsun, Amasra, Zonguldak, İzmit, Dolmabahçe, İğneada, Tekirdağ, Erdek, Çanakkale, Gökçeada, Bozcaada, Foça, İzmir, Didim, Marmaris, Fethiye, Kaş, Antalya, Alanya, Mersin, İskenderun, Girne ve Gazimağusa."

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 nisan msb
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