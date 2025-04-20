MSB sosyal medyasından duyurdu! 23 gemi 23 Nisan'da ziyarete açılıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 23 gemi, 23 farklı limanda halkın ziyaretine açılacak.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, gemiler 23 Nisan günü saat 10.00-17.00 arasında limanlarda ziyaret edilebilecek.

Ziyarete açık olacak gemilerin bulunduğu limanlar ise şunlar:

"Samsun, Amasra, Zonguldak, İzmit, Dolmabahçe, İğneada, Tekirdağ, Erdek, Çanakkale, Gökçeada, Bozcaada, Foça, İzmir, Didim, Marmaris, Fethiye, Kaş, Antalya, Alanya, Mersin, İskenderun, Girne ve Gazimağusa."

🗓️ 23 Nisan 2025



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Deniz Kuvvetlerimize ait 23 gemi ile 23 liman ziyareti gerçekleştirilecektir. Gemilerimiz 10.00 - 17.00 arası ziyarete açık olacaktır.



Tüm halkımız davetlidir.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/IuLpbqqa1b