MSB: Suriye'de istenmeyen olayların yaşanmaması için İsrail'le ilk teknik temas Azerbaycan'da sağlandı

Millli Savunma Baknalığı, İsrail'in Suriye'deki faaliyetleri hakkında açıklamada bulundu. "Suriye'nin toprak bütünlüğüne zarar vermeye, güvenlik ve istikrarını bozmaya yönelik provokasyon amaçlı saldırılarını sürdüren İsrail, bunu bir an önce sonlandırmalıdır" ifadesi kullanılan açıklamada, Azerbaycan'da İsrail ile bu konuda ilk temasın sağlandığı aktarıldı.

"İSRAİL İŞGALCİ TAVRINDAN VAZGEÇMELİDİR"

MSB açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini sürdürmesinin yanında bölge ülkelerine saldırıları durdurmaması bölgemizin istikrar ve barışına zarar vermektedir.

Suriye'nin toprak bütünlüğüne zarar vermeye, güvenlik ve istikrarını bozmaya yönelik provokasyon amaçlı saldırılarını sürdüren İsrail, bunu bir an önce sonlandırmalıdır.

Bölge güvenliğinin tesisi için İsrail'in yayılmacı ve işgalci tavrından vazgeçmesi, uluslararası toplumun ise bu hukuksuzluğa engel olma sorumluluğunu üstlenmesi gerekmektedir.

(Türkiye-İsrail) Suriye'de istenmeyen olayların yaşanmaması için bir çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda dün Azerbaycan'da ilk teknik görüşme yapılmıştır."

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır