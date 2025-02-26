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  4. MSB: Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

26.02.2025 20:39
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyi ve Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Suriye'nin kuzeyi ve Barış Pınarı bölgesindeki 6 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı msb
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