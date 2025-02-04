Muayenede sileceklere bakıyorlar mı? Muayenede silecek ağır kusur mu, hafif kusur mu? Silecek bozuksa muayeneden geçer mi?

Araçların düzenli bir şekilde yapılması zorunlu olan muayeneleri Teknik Gözetim Kurumu ya da kısa adı ile TÜVTÜRK sorumluluğundadır. Araç sahibi randevu sistemi ile randevu almalı, verilen randevu gün ve saatine göre aracı muayene istasyonuna götürmelidir. Yapılan detaylı incelemenin ardından TÜVTÜRK, ağır ya da hafif kusurları tespit ederek bir rapor verir.

Muayenede sileceklere bakıyorlar mı?

TÜVTÜRK’ün yaptığı araç muayenesinde aracın tüm ayrıntılarına bakılır. Fren sisteminden sileceklere, elektrik düzeneğinden ışıkların nasıl çalıştığına dek tüm ayrıntılar önemlidir. Muayenede sileceklerin çalışır durumda olması ve ön camın yeterince temiz olması da son derece önemidir. Çünkü bu durum sürücünün yolu görmesine engel olarak trafikte güvenliği tehlikeye atacak sonuçlar doğurabilir.

Bir kusurun ağır ya da hafif olması o kusurun trafikte güvenliği direkt olarak etkilemesi ile orantılıdır. Eğer örnek olarak fren sisteminde ciddi bir problem varsa bu ağır kusurdur ve ağır kusur tespit edilen bir araç o kusuru giderilene dek trafiğe çıkamaz. Aksi takdirde cezai yaptırım uygulanır.

Muayenede silecek ağır kusur mu, hafif kusur mu?

Silecekler ile ilgili kusurlar ağır ya da hafif kusur olarak değerlendirilebilir. Bir aracın sileceklerinde hafif ve ağır kusur durumları şu şekildedir:

Hafif kusurlar: Silecek lastikleri aşınmış ya da yıpranmışsa, silecekler çalışıyorsa ama tam verimli bir şekilde çalışmıyorsa

Ağır kusurlar: Silecekler hiç çalışmıyorsa, silecek motoru ya da mekanizması arızalıysa, ön cam su püskürtme sistemi tamamen çalışmaz durumdaysa

Silecek bozuksa muayeneden geçer mi?

Eğer bir araç muayenesinde araç ağır kusurlu kabul edildiyse o araç muayeneden geçmez. Sileceklerin de ağır ve hafif kusurları çeşitli durumlara göre değerlendirilir. Ağır kusur kabul edilen bir sorun varsa sileceklerin o sorunu hemen giderilmelidir aksi takdirde araç muayeneden geçemez.