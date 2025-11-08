HABER

Mücahit Birinci'den Numan Kurtulmuş’un PKK sözlerine tepki: “La havle vela…”

Avukat Mücahit Birinci, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un "Milli Güvenlik Kurulu, PKK’nın artık silahlı örgüt olmaktan çıktığı yönünde bir karar alırsa bu meselenin hukuki zeminini tahkim etmiş olur" sözlerine, "La havle" diyerek tepki gösterdi.

Mücahit Birinci'den Numan Kurtulmuş’un PKK sözlerine tepki: “La havle vela…”
Mustafa Fidan

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un PKK'nın silah bırakması ve çözüm sürecinin hukuki zeminiyle ilgili yaptığı açıklamaya eski AK Parti MKYK üyesi avukat Mücahit Birinci'den tepki geldi.

KURTULMUŞ'UN HUKUKİ ZEMİN AÇIKLAMASINA BİRİNCİ'DEN YANIT: "LA HAVLE"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mücahit Birinci, Numan Kurtulmuş'un “Milli Güvenlik Kurulu, PKK’nın artık silahlı örgüt olmaktan çıktığı yönünde bir karar alırsa bu meselenin hukuki zeminini tahkim etmiş olur" sözlerini alıntılayarak "La havle vela kuvvete illa billah. Sana sığındım, sen bana sabır ve ferahlık ver Ya Rab!" dedi.

Numan Kurtulmuş Mücahit Birinci Terörsüz Türkiye
