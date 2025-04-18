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Mucize kurtuluş güvenlik kamerasında! Ölümden kıl payı kurtuldu

Batman'da bir binadan çıkıp yürüyen adam kontrolden çıkan aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Mucizevi kurtuluş güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Mucize kurtuluş güvenlik kamerasında! Ölümden kıl payı kurtuldu

Batman'da otomobil, demir kapıya çarparak binaya girdi. O anlar kameraya yansırken, sürücü yaralandı. Olay anından saniyeler önce oradan geçen bir vatandaş kazadan kıl payı kurtuldu.

Kaza, dün öğle saatlerinde Gercüş ilçesi Çukur Çeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Menaf S.’nin kontrolünü yitirdiği 72 ABR 108 plakalı otomobil, bir binanın demir kapısına çarparak içeri girdi.

O anlar kameraya yansırken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Menaf S.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Batman kaza
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