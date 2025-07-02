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Muğla 02 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla geçecektir.

Muğla 02 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Muğla'da 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla geçecektir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 37°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 22°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, bölgenin tipik yaz koşullarına uygundur. Açık hava etkinlikleri için elverişli bir ortam sunmaktadır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 3 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığı 36°C, 4 Temmuz Cuma günü 38°C ve 5 Temmuz Cumartesi günü yine 38°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 21°C ile 22°C arasında değişecek. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durumdur.

Böyle sıcak günlerde, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde açık hava etkinliklerinden kaçınmak önemlidir. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, koruyucu giysiler ve geniş kenarlı şapkalar kullanarak güneş ışınlarından korunabilirsiniz. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengede tutulmasına yardımcı olacaktır. Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması sağlık açısından faydalıdır.

Muğla'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecek. Uygun önlemler alarak ve hava koşullarına uygun davranarak, keyifli ve sağlıklı bir yaz dönemi geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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