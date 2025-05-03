Muğla 3 Mayıs cumartesi hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Bu saatlerde nem oranı %41'e düşecek. Akşam saatlerinde sıcaklığın 16°C'ye düşmesi öngörülüyor. Hissedilen sıcaklık da aynı seviyede bekleniyor. Nem oranı %71'e yükselecek. Rüzgar kuzeyden esecek.

4 Mayıs Pazar günü hava sıcaklığının 26°C'ye yükselebileceği tahmin ediliyor. 5 Mayıs Pazartesi günü sıcaklık 26°C seviyelerinde kalacak. 6 Mayıs Salı günü sıcaklığın 27°C'ye ulaşması bekleniyor. 7 Mayıs Çarşamba günü ise sıcaklık 29°C'ye yükselecek. Bu dönemde hava genellikle güneşli olacak. Bazı günlerde bulutlu ve güneşli hava koşulları da görülebilir.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında dikkatli olunmalı. Özellikle öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalı. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalı. Bol su içmek de önemlidir. Yüksek sıcaklıkların etkisini azaltmak için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş gözlüğü ve şapka gibi koruyucu aksesuarlar kullanılmalıdır. Hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması gerektiği unutulmamalıdır.