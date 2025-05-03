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Muğla 3 Mayıs cumartesi hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 24°C civarında bekleniyor. Nem oranı %49 seviyelerinde bulunacak. Rüzgar güneyden esecek. 12:00 ile 15:00 saatleri arasında sıcaklık 24°C'ye yükselecek. Hissedilen sıcaklık da aynı seviyede olacak.

Muğla 3 Mayıs cumartesi hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Bu saatlerde nem oranı %41'e düşecek. Akşam saatlerinde sıcaklığın 16°C'ye düşmesi öngörülüyor. Hissedilen sıcaklık da aynı seviyede bekleniyor. Nem oranı %71'e yükselecek. Rüzgar kuzeyden esecek.

4 Mayıs Pazar günü hava sıcaklığının 26°C'ye yükselebileceği tahmin ediliyor. 5 Mayıs Pazartesi günü sıcaklık 26°C seviyelerinde kalacak. 6 Mayıs Salı günü sıcaklığın 27°C'ye ulaşması bekleniyor. 7 Mayıs Çarşamba günü ise sıcaklık 29°C'ye yükselecek. Bu dönemde hava genellikle güneşli olacak. Bazı günlerde bulutlu ve güneşli hava koşulları da görülebilir.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında dikkatli olunmalı. Özellikle öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalı. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalı. Bol su içmek de önemlidir. Yüksek sıcaklıkların etkisini azaltmak için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş gözlüğü ve şapka gibi koruyucu aksesuarlar kullanılmalıdır. Hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması gerektiği unutulmamalıdır.

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hava durumu Muğla
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