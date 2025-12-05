Muğla 05 Aralık Cuma Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 5 Aralık 2025 Cuma günü hava koşulları farklılık gösterecektir. Marmaris'te açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Bodrum'da hafif sağanak yağmurlar görülebilir. Fethiye'de hafif yağmurlu bir hava tahmin edilmektedir. Milas'ta ise açık ve güneşli bir hava olacak. Menteşe'de gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

6 Aralık Cumartesi günü Muğla genelinde hava sakin olması öngörülmektedir. Marmaris ve Milas'ta açık ve güneşli bir hava hakimdir. Bodrum'da kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Fethiye'de hafif yağmurlar devam edebilir. 7 Aralık Pazar günü ise genel olarak güneşli bir hava beklenmektedir.

Bu dönemde yağmurlu günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Yağmurluk kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler alınmalıdır. Sahilde vakit geçirecekler için deniz koşullarını kontrol etmek gerekir. Güvenli bölgelerde yüzmek önemlidir.