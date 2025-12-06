Muğla 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 6 Aralık 2025 Cumartesi günü hava koşulları, farklı ilçelerde değişkenlik göstermektedir. Bodrum'da açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Fethiye'de hafif sağanak yağmurların etkili olması tahmin ediliyor. Diğer ilçelerde kapalı ve bulutlu hava koşulları görülmesi öngörülüyor.

7 Aralık Pazar günü Muğla genelinde puslu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 18°C civarında olacaktır. Nem oranı ise yüksek olacak. 8 Aralık Pazartesi günü benzer hava koşulları devam edecektir. 9 ve 10 Aralık Salı ve Çarşamba günlerinde hava daha serin ve bulutlu hale gelecektir.

Bu dönemde yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun yağmurluk giymek faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar da tercih edilmelidir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde terlemeyi önlemek için hafif kıyafetler giyilmelidir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen montlar ve şapkalar kullanmak önemlidir. Hava koşullarına uygun planlar yaparak ani değişimlere karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı koruyacaktır.