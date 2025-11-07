HABER

Muğla 07 Kasım Cuma Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 7 Kasım 2025 Cuma günü hava koşulları farklılık gösterecek. Bodrum’da parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Milas'ta güneşli sıcaklıklar beklenirken, Köyceğiz ile Fethiye'de kapalı ve bulutlu hava hakim olacak. Dalaman ve Ortaca'da sıcaklıklar 14,4°C ile 26,6°C arasında değişim gösterecek. Hava koşullunu dikkate alarak plan yapmanız, güncel raporları takip etmeniz önemli bir gereklilik olacak.

Devrim Karadağ

Muğla'da 7 Kasım 2025 Cuma günü, hava koşulları farklılık gösterecek. Bodrum'da hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 15,7°C ile 20,3°C arasında değişecek. Milas'ta açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 19,9°C ile 22,1°C arasında seyredecek. Köyceğiz'de kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 17,2°C ile 26,3°C arasında olacak. Fethiye'de de kapalı ve bulutlu hava koşulları var. Sıcaklıklar 21,1°C ile 25,1°C arasında değişecek. Dalaman'da kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 14,4°C ile 26,2°C arasında olacak. Ortaca'da kapalı ve bulutlu hava koşulları etkili olacak. Sıcaklıklar 17,4°C ile 26,6°C arasında değişecek. Ula'da kapalı ve bulutlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 12,2°C ile 20,9°C arasında olacak. Menteşe'de kapalı ve bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıklar 11,9°C ile 20,6°C arasında değişecek. Genel olarak, Muğla genelinde hava koşulları değişiklik gösterecek. Sıcaklıklar 11,9°C ile 26,6°C arasında olacak.

8 Kasım 2025 Cumartesi günü, Muğla genelinde hava koşullarının stabil hale gelmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 12°C ile 26°C arasında değişecek. Hava genellikle açık olacak. 9 Kasım 2025 Pazar günü hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. Sıcaklıklar 12°C ile 24°C arasında seyredecek. Bu dönemde hava daha stabil ve ılıman olacak.

Hava koşullarına bağlı olarak, 7 Kasım 2025 Cuma günü için farklı hava koşulları ve sıcaklıklar öngörülüyor. Planlarınızı yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmeniz önemlidir. Gerekli önlemleri almak da önemli bir konudur.

En Çok Aranan Haberler

