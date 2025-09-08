HABER

  3. Yaşam

Muğla 08 Eylül Pazartesi hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 08 Eylül Pazartesi hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Muğla 08 Eylül Pazartesi hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 8 Eylül Pazartesi günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 29°C civarında, gece ise 17°C civarında seyredecek. Rüzgar batı yönünden saatte yaklaşık 18 km hızla esecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi tahmin ediliyor. 9 Eylül Salı günü sıcaklık 29°C civarında, 10 Eylül Çarşamba günü ise 30°C civarında olması bekleniyor. Bu dönemde yağış ihtimali düşük. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Sıcak ve güneşli günlerde dışarıda vakit geçireceklerin güneş koruyucu kullanmaları önemlidir. Şapka takmaları ve bol su tüketmeleri de faydalıdır. UV ışınlarının yüksek olduğu öğle saatlerinde gölgede kalmak cilt sağlığını korumak için gereklidir. Rüzgarın batı yönünden esmesi nedeniyle deniz kenarında dalgalara karşı dikkatli olunmalıdır. Denize girmeyi planlayanların deniz güvenliği kurallarına uyması ve can yeleği kullanması önerilir.

Eylül ayı boyunca Muğla'da ortalama sıcaklıkların 23.2°C, en düşük sıcaklıkların 20.2°C ve en yüksek sıcaklıkların 26.5°C civarında olması bekleniyor. Yağış miktarının 20 mm civarında, nem oranının ise %63 civarında olması öngörülüyor. Muğla'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklerin uygun önlemleri alarak keyifli bir gün geçirmeleri önerilir.

hava durumu Muğla
