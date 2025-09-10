HABER

Muğla 10 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla, 10 Eylül 2025 Çarşamba günü, tipik Akdeniz ikliminin etkisi altında olacak.

Muğla 10 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Muğla, 10 Eylül 2025 Çarşamba günü, tipik Akdeniz ikliminin etkisi altında olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 35°C ile 37°C arasında değişecek. Hava genellikle güneşli kalacak. Nem oranı %46 ile %48 arasında seyredecek. Rüzgarlar sabah saatlerinde kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde ise güneybatıdan hafif hızlarla esecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate alınması gereken faktörlerdir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 11 Eylül Perşembe günü hava sıcaklıklarının 36°C civarında olması tahmin ediliyor. 12 Eylül Cuma günü ise sıcaklık 37°C'ye ulaşacak. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir.

Sıcak hava koşullarında, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde açık hava etkinliklerinden kaçınılması önemlidir. Bol su tüketilmesi ve hafif, açık renkli giysilerin tercih edilmesi de önem taşır. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması ve şapka gibi koruyucu aksesuarların takılması, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önerilir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri tavsiye edilir.

Muğla'da 10 Eylül 2025 ve sonraki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları hakim olacak. Uygun önlemler alarak ve hava koşullarına uygun davranarak, sağlıklı ve keyifli bir gün geçirilebilir.

