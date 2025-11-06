Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına doğru beslenme ve duruş teknikleri anlatıldı

Uzun ve yüksek dikkat gerektiren mesailerine destek olmak ve çalışanların verimliliğini yükseltmek amacıyla verilen eğitimler, başarıyla tamamlandı. Çağrı merkezi çalışanlarının hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha zinde kalmaları ve mesleklerini daha verimli bir şekilde sürdürmelerinin hedeflendiği eğitim programı 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin en çok ihtiyaç duyduğu iki temel alana odaklandı. Beslenme eğitimi Kurum personeli Diyetisyen Pınar Güvenç tarafından verildi. Eğitimde, vardiyalı ve yoğun çalışma düzeninde doğru beslenme alışkanlıklarının önemi, enerji seviyesini koruma ve dikkat dağınıklığını önleme yöntemleri anlatıldı.

Postür eğitimi ise kurum personeli Fizyoterapist Simge Karakaş Kaplan tarafından verdi. Bu eğitimde ise uzun süre sabit pozisyonda çalışma sonucu ortaya çıkabilecek duruş bozuklukları, ağrılar ve bunları önlemeye yönelik egzersizler ve doğru oturma teknikleri hakkında bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapıldı.

