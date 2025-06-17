Muğla 17 Haziran 2025 salı hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla, 17 Haziran 2025 Salı günü, açık ve güneşli bir hava ile karşılanıyor. Gündüz sıcaklığı 33°C, gece sıcaklığı ise 18°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, bölgenin Haziran ayı için tipik değerleridir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 18 Haziran Çarşamba günü, gündüz sıcaklığı 30°C, gece sıcaklığı ise 18°C olacak. 19 Haziran Perşembe günü, gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı ise 18°C olarak tahmin ediliyor. 20 Haziran Cuma günü, gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı ise 18°C olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle yüksek seviyelerde seyredecek. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler, bol su içmeli ve güneş ışınlarından korunmalıdır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, açık hava etkinlikleri sınırlanmalıdır. Gölgeli alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Sıcak havalarda, güneş koruyucu ürünlerin kullanımı ve uygun kıyafetlerin tercih edilmesi cilt sağlığı açısından önemlidir.

Rüzgar hızları genellikle 15-20 km/saat arasında olacak. Bu hızlar, deniz kenarında rüzgarın hafifçe hissedilmesine neden olabilir. Rüzgarın etkisini azaltmak için, deniz kenarında rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir.

Muğla'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklerin, güneş ışınlarından korunmaları ve yeterli su tüketmeleri önemlidir. Rüzgar hızları hafif olacağından, deniz kenarında rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir.