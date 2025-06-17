HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla 17 Haziran 2025 salı hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla 17 Haziran 2025 salı hava durumu güneşli ve açık olacak.

Muğla 17 Haziran 2025 salı hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Muğla, 17 Haziran 2025 Salı günü, açık ve güneşli bir hava ile karşılanıyor. Gündüz sıcaklığı 33°C, gece sıcaklığı ise 18°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, bölgenin Haziran ayı için tipik değerleridir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 18 Haziran Çarşamba günü, gündüz sıcaklığı 30°C, gece sıcaklığı ise 18°C olacak. 19 Haziran Perşembe günü, gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı ise 18°C olarak tahmin ediliyor. 20 Haziran Cuma günü, gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı ise 18°C olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle yüksek seviyelerde seyredecek. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler, bol su içmeli ve güneş ışınlarından korunmalıdır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, açık hava etkinlikleri sınırlanmalıdır. Gölgeli alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Sıcak havalarda, güneş koruyucu ürünlerin kullanımı ve uygun kıyafetlerin tercih edilmesi cilt sağlığı açısından önemlidir.

Rüzgar hızları genellikle 15-20 km/saat arasında olacak. Bu hızlar, deniz kenarında rüzgarın hafifçe hissedilmesine neden olabilir. Rüzgarın etkisini azaltmak için, deniz kenarında rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir.

Muğla'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklerin, güneş ışınlarından korunmaları ve yeterli su tüketmeleri önemlidir. Rüzgar hızları hafif olacağından, deniz kenarında rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran-İsrail savaşı Çin’i köşeye sıkıştırıyor!İran-İsrail savaşı Çin’i köşeye sıkıştırıyor!
Türk F-16'ları İsrail uçaklarını uyardıTürk F-16'ları İsrail uçaklarını uyardı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeşilçam'ın cesur kadınlarındandı! Yeni işi ve son hali gündem oldu

Yeşilçam'ın cesur kadınlarındandı! Yeni işi ve son hali gündem oldu

Rusya, Ukrayna'nın başkent Kiev'i dronlarla vurdu

Rusya, Ukrayna'nın başkent Kiev'i dronlarla vurdu

Türk F-16'ları İsrail uçaklarını uyardı

Türk F-16'ları İsrail uçaklarını uyardı

Gece saatlerinde füze yağmuru! İran'dan İsraillilere çağrı: "Ülkeyi terk edin"

Gece saatlerinde füze yağmuru! İran'dan İsraillilere çağrı: "Ülkeyi terk edin"

Fenerbahçe'de taraftarların isteği gerçekleşiyor! Yeni sezon öncesi imza an meselesi...

Fenerbahçe'de taraftarların isteği gerçekleşiyor! Yeni sezon öncesi imza an meselesi...

Trump G7 zirvesini yarıda kesti! Beyaz Saray'da acil toplantı

Trump G7 zirvesini yarıda kesti! Beyaz Saray'da acil toplantı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.