Muğla 18 Kasım Salı Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 18 Kasım 2025 Salı günü hava durumu değişkenlik gösteriyor. Bodrum'da sıcaklık 15.7°C ile 20.5°C arasında. Dalaman'da sıcaklık 10.8°C ile 21°C aralığında seyredecek. Fethiye'de ise sıcaklık 15.6°C ile 21.7°C arasında olacak. Ula'da hava sıcaklığı 9.9°C ile 17.8°C arasında değişecek.

19 Kasım Çarşamba günü hava sıcaklıkları benzer şekilde devam edecek. Bodrum'da hava 15.7°C ile 20.5°C arasında. Dalaman'da 10.8°C ile 21°C sıcaklığı bekleniyor. Fethiye'de 15.6°C ile 21.7°C olacağı tahmin ediliyor. Ula'da ise 9.9°C ile 17.8°C arasındaki sıcaklıklar öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Sabah ve akşam saatlerinde serin olma ihtimali var. Gün içinde hava sıcaklıkları 20°C civarında olacak. Kat kat giyinmek pratik bir çözüm sağlar. Gerekirse katları çıkarıp yeniden giymek faydalı olacaktır.

Sabah ve akşam serin havaya hazırlıklı olmak önemlidir. Yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmak iyi bir fikir. Güneşli saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığı için önemlidir. Bu şekilde cildinizi koruyarak havanın tadını çıkarabilirsiniz.