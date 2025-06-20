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Muğla 20 Haziran Cuma Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 20 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu yüksek sıcaklıklar ve bol güneş ışığı ile tanımlanacak.

Muğla 20 Haziran Cuma Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Muğla'da 20 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu yüksek sıcaklıklar ve bol güneş ışığı ile tanımlanacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 38°C'ye kadar yükselecek. Gece ise sıcaklık 23°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

Hafta sonu, 21 ve 22 Haziran tarihlerinde hava koşullarında önemli bir değişiklik öngörülüyor. Cumartesi günü, gündüz sıcaklıkları 37°C, gece ise 21°C civarında olacak. Pazar günü sıcaklıklar biraz daha düşecek. Gündüz 35°C, gece 22°C seviyelerine gerileyecek. Bu düşüş, sıcak havadan bunalanlar için bir rahatlama sağlayabilir.

Pazartesi günü, 23 Haziran'da hava koşulları tekrar 36°C gündüz ve 22°C gece sıcaklıkları ile benzer seviyelere ulaşacak. Bu da hafta başında sıcak hava koşullarının devam edeceğini gösteriyor.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin bol su tüketmeleri önemlidir. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmeleri, güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmaları gerekmektedir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için klimalı veya serin ortamlarda vakit geçirmek de faydalıdır. Ağır yemeklerden kaçınmak ve düzenli aralıklarla serinlemek de önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.

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hava durumu Muğla
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