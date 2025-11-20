HABER

Muğla 20 Kasım Perşembe hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 20 Kasım 2025 Perşembe günü hava sıcak ve bulutlu olacak. Hafif yağış ihtimali bulunuyor. Gündüz sıcaklıklar 15°C civarında seyrederken, 21 Kasım Cuma günü güneşli bir hava bekleniyor. 23 Kasım Pazar'da kısa süreli yağmur geçişleri öngörülüyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu kontrol etmeleri önem taşımaktadır. Geceleri sıcaklık 7-12°C arasında değişecek, bu nedenle uygun giyinmek ve önlem almak faydalı olacaktır. İşte detaylar...

Muğla'da 20 Kasım 2025 Perşembe günü hava koşulları sıcak ve bulutlu olacak. Hafif yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklıkların 15°C civarında olması öngörülüyor. 21 Kasım Cuma günü daha sakin ve güneşli bir hava olması bekleniyor. 22 Kasım Cumartesi öğle saatlerinde bulutlanma görülecek. Ancak sonrasında güneşli hava hakim olacak.

23 Kasım Pazar günü öğle saatlerinde kısa süreli yağmur geçişleri tahmin ediliyor. Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurulmalı. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu kontrol etmeleri faydalı olacaktır. Özellikle 23 Kasım'da yağış ihtimali bulunduğu için yanlarında yağmurluk veya şemsiye bulundurmaları önerilir. Gün boyunca sıcaklık 15-20°C aralığında olacak. Geceleri ise 7-12°C arasında değişmesi bekleniyor.

Sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğini unutmamak önemli. Kat kat giyinmek, ani sıcaklık değişimlerine hazırlıklı olmayı sağlar. Rüzgar hızlarının genellikle hafif seviyelerde olacağı tahmin ediliyor. Ani rüzgar değişimlerine karşı dikkatli olunmalı. Özellikle açık alanlarda rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmak gerekir. Nem oranlarının yüksek olabileceği unutulmamalıdır. Bu durum, hava sıcaklıklarını daha hissedilir kılabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri önemlidir. Gerekli hazırlıkları yapmak da hayati bir konudur.

