Muğla 21 Kasım Cuma Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 21 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu sıcak ve bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklık 15°C, gece ise 6°C olacak. 22 Kasım Cumartesi günü kapalı hava koşulları bekleniyor. 23 Kasım Pazar günü yağmur görülecek ve sıcaklık 20-25°C arasında kalacak. Bu dönemde değişken hava koşulları için uygun kıyafet seçimi önem kazanıyor. Ayrıca, araç kullanırken dikkatli olmak ve hava şartlarına uygun önlemler almak gerekiyor.

Doğukan Akbayır

Muğla'da 21 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu genellikle sıcak olacak. Bulutlu ve yağışlı bir gün geçireceğiz. Gündüz ortalama sıcaklık 15°C civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklık 6°C seviyelerine düşecek. Rüzgar hızı 12 km/saat tahmin ediliyor. Nem oranı ise %75 civarında olacak.

22 Kasım Cumartesi günü hava koşulları kapalı ve bulutlu olacak. 23 Kasım Pazar günü orta şiddette çiseleyen yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 20-25°C aralığında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 12-15°C civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle yağışlı günlerde uygun kıyafet giymek önemlidir. Yağmurluk gibi koruyucu ekipmanları yanınızda bulundurmalısınız. Yağmur nedeniyle yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak şarttır. Dikkatli sürüş yapmak da gereklidir. Bu önlemler olumsuz hava koşullarından korunmanıza yardımcı olacaktır.

