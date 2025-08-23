HABER

Muğla 23 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla, 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü tipik Akdeniz ikliminin etkisi altında olacak.

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36°C civarına yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 21°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı %38 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte 17 km olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar, Bodrum, Marmaris ve Datça gibi kıyı bölgelerinde bunaltıcı bir hava yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 24 ve 25 Ağustos tarihlerinde sıcaklığın 36-37°C arasında değişmesi öngörülüyor. Nem oranının ise %38 civarında kalması bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri ve deniz turizmi planlayanlar için dikkate alınması gereken bir faktördür.

Sıcak ve nemli günlerde vücut ısısının dengede tutulması önemlidir. Sıcak çarpması gibi sağlık sorunlarının önüne geçmek için bol su tüketmelisiniz. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda olmaktan kaçınmalısınız. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumalısınız. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Sıcak havalarda, kıyı bölgelerinde denize girerken dikkatli olunmalıdır. Deniz suyunun sıcaklığına göre suyun derinlikleri ve akıntıları hakkında bilgi edinilmelidir. Yüksek sıcaklıkların yangın riskini artırabileceğini unutmamalısınız. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmak gibi davranışlardan kaçınılmalıdır.

Serinlemek için klimalı kapalı alanları tercih edebilirsiniz. Deniz kenarındaki serin bölgelerde vakit geçirebilirsiniz. Klimalı ortamlarda uzun süre kalmaktan kaçınmalısınız. Düzenli olarak hava alarak vücut ısısının dengede kalmasını sağlamalısınız. Aşırı soğuk içeceklerden kaçınmalı ve vücudun su dengesini korumaya özen göstermelisiniz.

