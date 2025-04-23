Muğla 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

24 Nisan Perşembe günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 11°C ile 18.3°C arasında olacak. 25 Nisan Cuma günü bulutlu ve güneşli aralıklı hava koşulları görülecek. Bu günde sıcaklık 10°C ile 19.7°C arasında değişecek. 26 Nisan Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklık 11°C ile 23°C arasında tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarında değişkenlik olabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih etmek, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Güneşli aralıklar olsa da ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunmalıdır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmak akıllıca olacaktır.

Nisan ayı boyunca Muğla'da ortalama sıcaklıklar 9°C ile 14°C arasında değişmektedir. Yağış miktarı yaklaşık 50 mm civarındadır. Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmayın. Günlük planlarınızı yaparken buna göre hazırlık yapmak önemlidir.