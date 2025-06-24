Muğla 24 Haziran Salı Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 24 Haziran 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 31°C, gece ise 19°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 6 km hızla esecek. Nem oranı %44 civarında olacak. Yağış olasılığı ise %5 olarak tahmin ediliyor.

25 Haziran Çarşamba günü hava durumu yine açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 31°C, gece ise 19°C civarında kalacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 6 km hızla esecek. Yağış olasılığı %5 bekleniyor.

26 Haziran Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 32°C, gece ise 19°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 6 km hızla esecek. Yağış olasılığı %5 tahmin ediliyor.

27 Haziran Cuma günü hava durumu yine açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 31°C, gece ise 20°C civarında kalacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 5 km hızla esecek. Yağış olasılığı %5 olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek seviyelerde kalacak. Yağış olasılığı düşük. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek de faydalı olacaktır. Rüzgar kuzey yönünden estiği için deniz kenarlarında dalgalara karşı dikkatli olunmalıdır. Sahilde vakit geçirirken şemsiye veya tente gibi gölgelik alanlarda bulunmak güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır.