Muğla 24 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 24 Kasım 2025 günü hava durumu ilçelere göre değişiklik göstermektedir. Bodrum güneşli ve açıkken, Marmaris ve Dalaman hafif yağmur alacak. Ula'da yoğun yağmur bekleniyor. Fethiye kapalı, Milas orta şiddette yağmur geçirecek. 25-30 Kasım tarihleri arasında ise serin, puslu ve yer yer sağanak yağışlar etkili olacak. Havanın değişkenliği, plan yaparken esnek olmayı gerektiriyor. Dışarı çıkarken hava şartlarına uygun giyinilmeli.

Muğla'da 24 Kasım 2025 Pazartesi günü hava koşulları farklı ilçelerde değişim göstermektedir. Bodrum'da hava açık ve güneşli. En düşük sıcaklık 8.6°C, en yüksek sıcaklık 16.1°C bekleniyor. Marmaris'te hafif çiseleyen yağmur var. Sıcaklıklar 14.6°C ile 19.4°C arasında değişecek. Dalaman'da hafif sağanak yağmur etkili olacak. Sıcaklıklar 10.1°C ile 16.5°C arasında seyredecek. Ula'da yoğun çiseleyen yağmur beklenmekte. Sıcaklıklar 6.9°C ile 14°C arasında olacak. Fethiye'de kapalı ve bulutlu bir hava mevcut. Sıcaklıklar 15.9°C ile 20.6°C arasında değişecek. Milas'ta orta şiddetli çiseleyen yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 10.5°C ile 18.1°C arasında olacak. Menteşe'de hava kapalı ve bulutlu. Sıcaklıklar 7.9°C ile 14.9°C arasında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde Muğla genelinde hava daha serin ve puslu güneşli olacak. 25 Kasım Salı günü sıcaklıklar 9°C ile 19°C arasında değişecek. 26 Kasım Çarşamba günü bulutlu havanın ardından parlak bir gökyüzü bekleniyor. Sıcaklıklar 12°C ile 21°C arasında olacak. 27 Kasım Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim. Sıcaklıklar 11°C ile 20°C arasında seyredecek. 28 Kasım Cuma günü yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklıklar 11°C ile 20°C arasında olacak. 29 Kasım Cumartesi günü sağanak yağmurlar etkili olacak. Sıcaklıklar 10°C ile 17°C değişecek. 30 Kasım Pazar günü de sağanak yağmurlar devam edecek. Sıcaklıklar 9°C ile 18°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağını göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalıdır. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almak iyi bir fikir. Ayrıca su geçirmez giysiler giymek, ıslanmaktan korur. Serin günlerde kat kat giyinerek vücut ısınızı korumalısınız. Yağışlı havalarda yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olmalısınız. Hava koşullarına uygun giyinerek ve önlemleri alarak, Muğla'daki bu dönemi daha konforlu geçirebilirsiniz.

