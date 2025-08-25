Muğla 25 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü tipik Akdeniz ikliminin etkisi altında olacak. Gündüz hava sıcaklığı 36°C civarına yükselecek. Gece ise hava 22°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı %43 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte 11 km olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar, Bodrum, Marmaris ve Datça gibi kıyı bölgelerinde bunaltıcı bir hava yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 26 Ağustos Salı günü gündüz sıcaklığının 37°C'ye ulaşması öngörülüyor. Gece sıcaklığı ise 20°C civarında olacak. 27 Ağustos Çarşamba günü gündüz sıcaklığının 35°C, gece ise 22°C olması tahmin ediliyor. 28 Ağustos Perşembe günü gündüz sıcaklığının 36°C, gece sıcaklığının ise 22°C olması bekleniyor.

Bu sıcak ve nemli günlerde vücut ısısının dengede tutulması önemlidir. Sıcak çarpması gibi sağlık sorunlarının önüne geçmek için bol su tüketmelisiniz. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda olmaktan kaçınmalısınız. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumalısınız. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Sıcak havalarda kıyı bölgelerinde denize girerken dikkatli olunmalıdır. Deniz suyunun sıcaklığına göre suyun derinlikleri ve akıntıları hakkında bilgi edinilmelidir.

Yüksek sıcaklıkların yangın riskini artırabileceğini unutmamalısınız. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınılmalıdır. Serinlemek için klimalı kapalı alanları tercih edebilirsiniz. Deniz kenarındaki serin bölgelerde vakit geçirebilirsiniz. Klimalı ortamlarda uzun süre kalmaktan kaçınmalısınız. Düzenli olarak hava alarak vücut ısısının dengede kalmasını sağlamalısınız. Aşırı soğuk içeceklerden kaçınmalı ve vücudun su dengesini korumaya özen göstermelisiniz.