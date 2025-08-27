HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla 27 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla, 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü, tipik Akdeniz ikliminin etkisi altında olacaktır.

Muğla 27 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Muğla, 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü, tipik Akdeniz ikliminin etkisi altında olacaktır. Gündüz sıcaklığı 34°C civarında, gece ise 21°C seviyelerinde seyredecektir. Nem oranı %43 civarında kalacak. Rüzgar hızı saatte 10 km olarak tahmin edilmektedir. Bu koşullar, Bodrum, Marmaris ve Datça gibi kıyı bölgelerinde bunaltıcı bir hava yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecektir. 28 Ağustos Perşembe günü gündüz sıcaklığı 36°C, gece sıcaklığı ise 22°C bekleniyor. 29 Ağustos Cuma günü gündüz sıcaklığı 35°C, gece sıcaklığı 18°C tahmin edilmektedir. 30 Ağustos Cumartesi günü, gündüz sıcaklığı 34°C, gece sıcaklığı 18°C olacaktır. Bu dönemde hava sıcaklıklarının yüksek, nem oranının ise orta seviyelerde kalması öngörülmektedir.

Sıcak ve nemli günlerde vücut ısısının dengede tutulması önemlidir. Sıcak çarpması riskini azaltmak için bol su tüketilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda olmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt korunmalıdır. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Sıcak havalarda, kıyı bölgelerinde denize girerken dikkatli olunmalıdır. Deniz suyunun sıcaklığına göre suyun derinlikleri ve akıntıları hakkında bilgi edinilmelidir. Yüksek sıcaklıkların yangın riskini artırabileceği unutulmamalıdır. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atma gibi davranışlardan kaçınılmalıdır.

Serinlemek için klimalı kapalı alanlar tercih edilebilir. Deniz kenarındaki serin bölgelerde vakit geçirilebilir. Klimalı ortamlarda uzun süre kalmaktan kaçınılmalıdır. Düzenli olarak hava alarak vücut ısısının dengede kalması sağlanmalıdır. Aşırı soğuk içeceklerden kaçınılmalı ve vücudun su dengesini korumaya özen gösterilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Daha öncede bıçakladığı karısını yine bıçaklayıp öldürdü...Daha öncede bıçakladığı karısını yine bıçaklayıp öldürdü...
CHP lideri Özel'e, memleketinde istifa şokuCHP lideri Özel'e, memleketinde istifa şoku

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mesajları ifşa oldu özür diledi! Açıklaması kızdırınca yeni mesajlar ortaya çıktı

Mesajları ifşa oldu özür diledi! Açıklaması kızdırınca yeni mesajlar ortaya çıktı

Yer: Antalya! 'Her şey dahil' tatil kabusa döndü! Oteli terk ettiler

Yer: Antalya! 'Her şey dahil' tatil kabusa döndü! Oteli terk ettiler

3 senaryoda zamlı memur maaşları hesaplandı! Öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşı...

3 senaryoda zamlı memur maaşları hesaplandı! Öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşı...

Doktor 'teşhirci' diyerek muayene etmedi, genç kız gözyaşlarına boğuldu

Doktor 'teşhirci' diyerek muayene etmedi, genç kız gözyaşlarına boğuldu

Kılıçdaroğlu hakkında bir iddia daha! Bu kez istifa eden belediye başkanları için konuştu

Kılıçdaroğlu hakkında bir iddia daha! Bu kez istifa eden belediye başkanları için konuştu

Aziz İhsan Aktaş dosyasında Özlem Çerçioğlu detayı! 'Aklandım' demişti, dosya yeniden işleme alındı

Aziz İhsan Aktaş dosyasında Özlem Çerçioğlu detayı! 'Aklandım' demişti, dosya yeniden işleme alındı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.