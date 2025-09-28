HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla 28 Eylül Pazar Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 28 Eylül 2025 Pazar günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 25°C civarında olacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 23°C civarına düşecek.

Muğla 28 Eylül Pazar Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte yaklaşık 13 km hızla esecek. Nem oranı %63 ile %68 arasında değişecek.

29 Eylül Pazartesi'den itibaren benzer hava koşulları bekleniyor. Sıcaklık gündüzleri 25°C civarında, gece ise 23°C civarında kalacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Nem oranı %60 ile %65 arasında değişecek.

Hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirirken güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları daha yoğun olur. Bu saatlerde dışarıda şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanmak faydalıdır. Bol su içmek de vücudun susuz kalmasını önleyecek. Hafif, açık renkli giysiler rahatlık sağlayacaktır.

Rüzgarın kuzeydoğu yönünden esmesi, deniz kenarlarında hafif dalgalanmaya neden olabilir. Denize girmeyi planlayanların dikkatli olmaları gerekir. Can yeleklerini kullanmaları da önerilir. Nem oranı %60 ile %65 arasında içinde hava kalitesinin iyi olduğu anlamına geliyor. Alerjik reaksiyonlara yatkın olanlar polen seviyelerini takip etmeli. Gerekirse önleyici tedbirler almak faydalı olacaktır.

Muğla'da 28 Eylül 2025 Pazar günü ve takip eden günlerde hava açık ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirirken güneşten korunmak, bol su içmek önemlidir. Rüzgar etkilerini göz önünde bulundurmak keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fırtına öncesi sessizlik! Yeni haftanın gündemi bu olacak...Fırtına öncesi sessizlik! Yeni haftanın gündemi bu olacak...
Mersin'de kahreden kaza! İşçileri taşıyordu, tıra çarptı: 3 ölüMersin'de kahreden kaza! İşçileri taşıyordu, tıra çarptı: 3 ölü

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.