Muğla 28 Eylül Pazar Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte yaklaşık 13 km hızla esecek. Nem oranı %63 ile %68 arasında değişecek.

29 Eylül Pazartesi'den itibaren benzer hava koşulları bekleniyor. Sıcaklık gündüzleri 25°C civarında, gece ise 23°C civarında kalacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Nem oranı %60 ile %65 arasında değişecek.

Hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirirken güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları daha yoğun olur. Bu saatlerde dışarıda şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanmak faydalıdır. Bol su içmek de vücudun susuz kalmasını önleyecek. Hafif, açık renkli giysiler rahatlık sağlayacaktır.

Rüzgarın kuzeydoğu yönünden esmesi, deniz kenarlarında hafif dalgalanmaya neden olabilir. Denize girmeyi planlayanların dikkatli olmaları gerekir. Can yeleklerini kullanmaları da önerilir. Nem oranı %60 ile %65 arasında içinde hava kalitesinin iyi olduğu anlamına geliyor. Alerjik reaksiyonlara yatkın olanlar polen seviyelerini takip etmeli. Gerekirse önleyici tedbirler almak faydalı olacaktır.

Muğla'da 28 Eylül 2025 Pazar günü ve takip eden günlerde hava açık ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirirken güneşten korunmak, bol su içmek önemlidir. Rüzgar etkilerini göz önünde bulundurmak keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.