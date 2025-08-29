Muğla 29 Ağustos Cuma hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla, 29 Ağustos 2025 Cuma günü tipik Akdeniz ikliminin etkisi altında olacak. Gündüz sıcaklıkları 31°C civarında, gece sıcaklıkları ise 19°C seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. Nem oranı %48 olacak. Rüzgar hızı saatte 11 km olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar, Bodrum, Marmaris ve Datça gibi kıyı bölgelerinde bunaltıcı bir hava yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 30 Ağustos Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 31°C, gece sıcaklığı ise 19°C olması tahmin ediliyor. 31 Ağustos Pazar günü de gündüz sıcaklığı 31°C, gece sıcaklığı 19°C olması bekleniyor. Bu dönemde hava sıcaklıklarının yüksek, nem oranının ise orta seviyelerde kalması beklenmektedir.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında güneşe maruz kalmaktan kaçınmak faydalıdır. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt koruması açısından gereklidir. Sıcaklıkların yüksek olduğu bu günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önerilir. Gerekirse kapalı alanlarda vakit geçirmeleri uygundur.