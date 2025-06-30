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Muğla 30 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla, 30 Haziran 2025 Pazartesi günü güneşli bir hava ile karşılaşacak.

Muğla 30 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Muğla, 30 Haziran 2025 Pazartesi günü güneşli bir hava ile karşılaşacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36°C'ye kadar yükselebilir. Bu sıcaklık, öğle ve öğleden sonra daha da hissedilir hale gelecek. Gece saatlerinde sıcaklıkların 22°C civarında olması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 1 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 37°C'ye ulaşacak. 2 Temmuz Çarşamba günü sıcaklıklar 38°C'ye yükselebilir. 3 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığının 37°C civarında olması öngörülüyor. 4 Temmuz Cuma günü sıcaklıklar yine 38°C'ye ulaşacak. 5 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklığının 37°C civarında olması bekleniyor. 6 Temmuz Pazar günü sıcaklıklar 42°C'ye kadar yükselebilir.

Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde, doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketilmesi önemlidir. Hafif, açık renkli giysilerin tercih edilmesi de faydalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda bulunmak gerekir. Ayrıca, ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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