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Muğla 5 Mayıs Pazartesi hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla 5 Mayıs Pazartesi hava durumu açıklandı. Muğla'da hava durumu sabah saatlerinde parçalı bulutlu olacak.

Muğla 5 Mayıs Pazartesi hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Muğla'da, 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu sabah saatlerinde parçalı bulutlu olacak. Öğle ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 21°C civarında, gece sıcaklıkları ise 13°C civarında olacak. Nem oranı, gün boyunca %43 ile %55 arasında değişecek. Rüzgar, kuzey yönünden esecek.

6 Mayıs Salı günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 22°C ile 11°C arasında değişecek. 7 Mayıs Çarşamba günü de hava açık kalacak. Sıcaklıklar yine 22°C ile 11°C arasında seyredecek. 8 Mayıs Perşembe günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 22°C ile 10°C arasında olacak. 9 Mayıs Cuma günü de parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 22°C ile 11°C arasında değişecek. 10 Mayıs Cumartesi günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 23°C ile 11°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Özellikle 5 Mayıs'taki gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmeleri önerilir. Diğer günlerde hava daha sakin olacak. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunması faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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