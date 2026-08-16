Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası çalışanının şüpheli ölümü

Edinilen bilgiye göre, Menteşe Emirbeyazıt Mahallesi Ethem Serim Sokak’ta bulunan bir apartmanda oturan Serhat Şimşek’ten haber alınamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şimşek’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından adrese savcı ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından Şimşek’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şimşek’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ve incelemelerin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.