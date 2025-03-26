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Muğla'da feci kaza! Kamyonet 2 motosiklete çarptı, 17 yaşındaki genci hayattan kopardı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
26.03.2025 14:08
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonet ile 2 motosikletin çarpıştığı kazada 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı. Kaçan kamyonet sürücüsü ise aranıyor.

Muğla'da feci kaza! Kamyonet 2 motosiklete çarptı, 17 yaşındaki genci hayattan kopardı

Edinilen bilgiye göre, Taşyaka Mahallesi Baha Şıkman Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında kamyonet, Muhammet Şeyda Aşçıoğlu (17) idaresindeki motosiklet ile S.R.C. idaresindeki motosikletlere çarptı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekipleri ağır yaralanan iki motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Muhammet Şeyda Aşçıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Diğer motosiklet sürücüsünün ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaçan kamyonet sürücüsünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye kamyonet kaza motosiklet kazası
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