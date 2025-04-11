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Muğla'da kadavra bağışı farkındalık standı kuruldu: "Bağışla bedenini, tıp eğitiminde yaşasın"

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem-1 öğrencileri, "Bağışla bedenini, tıp eğitiminde yaşasın" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında farkındalık standı kurarak kadavra bağışının önemine dikkat çekti. Öğrenciler, tıp eğitiminde kadavraların ne denli kritik bir rol oynadığını vurgulayarak, toplumda organ ve kadavra bağışı konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Muğla'da kadavra bağışı farkındalık standı kuruldu: "Bağışla bedenini, tıp eğitiminde yaşasın"

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem-1 öğrencileri tarafından "Bağışla bedenini, tıp eğitiminde yaşasın" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında farkındalık standı kuruldu.

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Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Deniz Yörük ve Dr. Öğretim Üyesi Ceren Uğuz Gencer öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, hastanenin ana poliklinik girişinde hasta ve hasta yakınları kadavra bağışı konusunda bilgilendirildi. Öğrenciler, kadavranın tıp eğitimindeki yeri ve önemine değinerek, bağış sürecine dair yasal prosedürler hakkında detaylı bilgi verdi. Kadavra bağışı yapmak isteyen vatandaşlara, bağış formlarını doldurmalarında da bire bir yardımcı olundu.

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Etkinlikte, beden bağışının sadece tıp öğrencilerinin eğitimi açısından değil, aynı zamanda gelecekte sağlık hizmeti sunacak hekimlerin insan anatomisini birebir öğrenebilmesi için ne denli hayati olduğu vurgulandı. Kadavra bağışının, dolaylı olarak milyonlarca insanın hayatına dokunduğu, modern ve nitelikli tıp eğitiminin temel taşlarından biri olduğu ifade edildi.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla kadavra
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