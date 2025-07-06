Muğla'da minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Turgut A. idaresindeki minibüs, Fethiye-Muğla kara yolu Çatalarık Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında Meryem İ. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs kavşaktaki yönlendirme tabelasının direğine çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada sürücüler ile aralarında yabancı uyruklu ve çocukların da olduğu 9 kişi yaralandı.

Araçlarda sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekibince bulundukları yerden kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yolda, trafik alternatif güzergahlardan sağlandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır