Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 6 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yılbaşı tedbirleri kapsamında uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Milas, Dalaman, Yatağan, Ula ve Menteşe ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ikamet ve araçlarda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, 11 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin 75 lira ele geçirildi.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

